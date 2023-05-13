Ankara'da kanalizasyona sürüklenen otomobil çıkarıldı

İHA
Ankara'da dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Su birikintileri yüzünden araçlar su altında kalırken bazı dükkan ve işyerlerini su bastı.
Logar kapağını kapadı
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Angora Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobil, Ankara Büyükşehir Belediyesinin açık logar kapağına takıldı.
Yağışın artmasıyla birlikte yol çöktü. Çöken yolla birlikte otomobil kanalizasyona sürüklendi.
Belediye ekipleri hurdayı çıkardı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekiplerin uzun uğraşlar sonucu kanalizasyondan otomobilin hurdası çıkarıldı.