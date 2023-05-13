İHA

Ankara'da dün akşam saatlerinde bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintileri yüzünden araçlar su altında kalırken bazı dükkan ve işyerlerini su bastı.

Logar kapağını kapadı

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Angora Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobil, Büyükşehir Belediyesinin açık logar kapağına takıldı.

Yağışın artmasıyla birlikte yol çöktü. Çöken yolla birlikte otomobil kanalizasyona sürüklendi.

Ankara'da kanalizasyona sürüklenen otomobil çıkarıldı

Belediye ekipleri hurdayı çıkardı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekiplerin uzun uğraşlar sonucu kanalizasyondan otomobilin hurdası çıkarıldı.