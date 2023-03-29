Ankara'da kar yağışı etkili oldu Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı başkent Ankara'da kendini gösterdi.

AA

Türkiye'nin büyük bir bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Kurak geçen kışın ardından gelen yağmur ve kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Ankara'yı beyaza bürüdü. İşe ve okula gitmek için evinden çıkanlar beyaz örtüyle karşılaştı.

Belediye ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda çalışma yapıyor.

Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

56 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 56 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınlarken birçok ilde kar yağışı bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Bartın, Iğdır, Karabük, Düzce

Turuncu kodlu uyarı yapılan iller şöyle; Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Şırnak, Ardahan, Kilis, Osmaniye