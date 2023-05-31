Ankara'da sağanak yağış sonrasında istinat duvarı dairenin üzerine düştü Kentte sağanak yağış sırasında yıkılan istinat duvarı, bir apartman dairesinin üzerine devrilmesiyle yaşlı çift geceyi duvarı yıkık evlerinde geçirmek zorunda kaldı.

İHA

Yaz aylarında sağanak yağmur uyarıları devam ediyor.

Şiddetli yağışlardan etkilenen illerden biri de Başkent Ankara'ydı. Dün öğle saatlerinde başlayan yağmurun ardından kentte alışılan manzaralar ortaya çıktı.

Kısa süreli yağmur ana arterlerde su birikintilerine neden oldu. Böylelikle cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

İstinat duvarı çöktü

Mamak ilçesinde dün yaşanan şiddetli sağanak sebebiyle yıkılan istinat duvarı, Rıza Demirdizen ile Aysel Demirdizen çiftinin yaşadığı apartman dairesinin üzerine düştü.

Dairenin duvarı yıkılırken, oluşan hafriyat çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekiplerince kaldırıldı.

Neye uğradığını şaşıran Demirdizen çifti, hala olayın etkisinde olduklarını söyledi.

"Pencereyi ve evimizin duvarını yıktı"

Ev sahibi Rıza Demirdizen, şöyle knouştu: