Ankara'da sağanak yağış sonrasında yollar tahrip oldu Başkentte dün yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde tahrip olan yolda araçlar güçlükle ilerlerken yollar adete göle döndü.

İHA

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve bulutlu hava, tüm yurdu yeniden etkisi altına alıyor.

Bulutlu havalar dün Ankara'da yerini sağanak yağışa bıraktı.

Sağanak yağış nedeniyle Ankara'da cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şehrin belirli noktalarında araçlar güçlükle ilerlerken, bazı yollarda da çökme meydana geldi.

Trafiğin durma noktasına geldiği Ankara'da, birçok araç yolda kaldı

Trafik durma noktasına geldi

Başkent'te dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle yaşanan selde Elmadağ ilçesindeki yollar da tahrip oldu.

Yerlerinden sökülen asfalt parçaları sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.