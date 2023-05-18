İHA
Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve bulutlu hava, tüm yurdu yeniden etkisi altına alıyor.
Bulutlu havalar dün Ankara'da yerini sağanak yağışa bıraktı.
Sağanak yağış nedeniyle Ankara'da cadde ve sokaklar adeta göle döndü.
Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Şehrin belirli noktalarında araçlar güçlükle ilerlerken, bazı yollarda da çökme meydana geldi.
Trafiğin durma noktasına geldiği Ankara'da, birçok araç yolda kaldı
Trafik durma noktasına geldi
Başkent'te dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle yaşanan selde Elmadağ ilçesindeki yollar da tahrip oldu.
Yerlerinden sökülen asfalt parçaları sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.