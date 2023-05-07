İHA
Mayıs ayının 2'nci haftasına giriliyor.
Yaz mevsiminin hakim olması beklenirken yurdun dört bir yanında yağışlı hava etkili oluyor.
Bu illerden biri de Ankara.
Su baskınları yaşandı
Her yağış sonrası benzer görüntülerin çıktığı kentte bir kez daha yağmur kenti olumsuz etkiledi.
Sincan ilçesinde başlayan dolu ve sağanak yağışla birlikte alt geçit ve kapalı otopark gibi yerlerde su baskınları meydana geldi.
Dükkanlar su ile doldu
Vatandaşlar kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalışırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sincan Belediyesinden yakındı.
Su dolan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kapalı bir otoparkın içerisine su dolması ile vatandaşlar suyu tahliye etmek için büyük uğraş verdi.