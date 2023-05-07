Ankara’da sağanak yağmurun ardından kent göle döndü Sincan ilçesinde akşam saatlerinde dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber ana erterlerde su birikmesiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bölgedeki dükkanları ise su bastı.

İHA

Mayıs ayının 2'nci haftasına giriliyor.

Yaz mevsiminin hakim olması beklenirken yurdun dört bir yanında yağışlı hava etkili oluyor.

Bu illerden biri de Ankara.

Su baskınları yaşandı

Her yağış sonrası benzer görüntülerin çıktığı kentte bir kez daha yağmur kenti olumsuz etkiledi.

Sincan ilçesinde başlayan dolu ve sağanak yağışla birlikte alt geçit ve kapalı otopark gibi yerlerde su baskınları meydana geldi.

Dükkanlar su ile doldu

Vatandaşlar kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalışırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sincan Belediyesinden yakındı.

Su dolan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kapalı bir otoparkın içerisine su dolması ile vatandaşlar suyu tahliye etmek için büyük uğraş verdi.