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Ankara'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Ankara'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Kentte sahte alkollü içki imalat eden bir kişinin adresine yapılan baskın sonrasın litrelerce sahte alkol ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.