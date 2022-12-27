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    Ankara'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

    Kentte sahte alkollü içki imalat eden bir kişinin adresine yapılan baskın sonrasın litrelerce sahte alkol ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.
    • 27.12.2022 - 09:00
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    Ankara'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

    Yılbaşına sayılı günler kaldı...

    Son yıllarda sahte içkiden ölümler artarken vatandaşların canını tehlikeye atan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına ve vatandaşa sahte içki satmaya hazırlanan şüphelilere yönelik denetimler sıkılaştı.

    Adrese baskın yapıldı

    Ankara İl Jandarma Komutanlığınca sahte içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında bir adreste imalat yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

    Ankara'nın Kalecik ilçesinde A.Ç.'nin kaçak ve sahte alkollü içki imalatı yaptığı adrese baskın yapıldı.

    Litrelerce alkol bulundu

    Kalecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu adreste yapılan arama sonucunda; 1.900 litre el yapımı kaçak fermante şarap, 100 litre el yapımı rakı, 750 adet doluma hazır yeni boş şişe, 3 adet alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.

    Şüpheliye işlem yapıldı

    İHA'nın haberine göre, ele geçen malzemelere el konuldu, A.Ç. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

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