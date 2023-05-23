Ankara'da şiddetli yağışların ardından dükkanlar kullanılamaz hale geldi Günlerdir devam eden sağanak yağmur sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Su basan dükkanlar ve evler, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İHA

Ankara'da 1 haftadır şiddetli yağış etkili oluyor.

Her yağmur sonrası benzer manzaraların ortaya çıktığı Başkent'te, sel fotoğrafları kaçınılmaz oldu.

Yağışların ardından kentte ana erterlerde su taşkınları yaşandı.

Sel sebebiyle derelerde taşkın meydana gelirken, sular altında kalan ve tahrip olan yollar sebebiyle de sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Dükkanlar kullanılamaz hale geldi

Dün etkili olan sağanak sonrası ise Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi ile Lalahan mevkiinde su baskınları meydana geldi.

Sağanak suları birçok dükkanı kullanılamaz hale getirirken, ilçenin kırsal kesimlerinde otomobiller çamura saplandı.

Bölgedeki çalışmalar ise belediye ekipleri ve güvenlik güçlerince devam ediyor.

"Çocuğumu boğulur diye uyandırmaya cesaret dahi edemedim"

Dükkanı sel sebebiyle hasar gören Süheyla Yenilmez, şu ifadeleri kullandı:

Dün yağmur bastırdı. Çocuğum da kanepede uyuyordu. Bir anda dükkanımın kapısı açıldı. Oluk gibi su akmaya başladı. Kapıyı kapatmaya çalıştım ama gücüm yetmedi. Bütün dolaplarım hasar gördü. Çok korkunçtu. Çocuğumu boğulur diye uyandırmaya cesaret dahi edemedim, çok korktum. Elektrik çarptı. Çok zordu. Tamamen çamur içerisindeydik. Makinelerimin üzerine kadar su çıkmıştı. Boğulma riskine rağmen çabam yeterli olmadı.

"Suyun yüksekliği en az 3 metreydi"

Mağdurlardan Abdurrahman Abay ise, “Dün sel baskınıyla birlikte depomuzda büyük bir gürültü duyduk. Depomuzu su bastı. Aşağıya inemedik. Suyun yüksekliği en az 3 metreydi. Yollarda da sürekli sular akıyordu. Göl gibiydi. Ekipler sürekli temizlik yapıyor.” dedi.