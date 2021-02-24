Euro
8.7136
0.89%
Dolar
7.1573
0.73%
Altın
415.77
0.79%
Borsa
1.511
-0.44%
Bitcoin
373.001
6.64%
EXEN Coin
16.86
3.94%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Ankara'da terör örgütü Eş-Şebab üyesi 1 kişi yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla Kenya'da, terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen 1 kişi yakalandı.
    • AA
    • 24.02.2021 - 11:31
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 12:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da terör örgütü Eş-Şebab üyesi 1 kişi yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalarda, Kenya'da El Kaide bağlantılı Eş-Şebab üyesi Almanya-İtalya çifte vatandaşı bir şüphelinin Ankara'ya geldiği tespit edildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, A.B. gözaltına alındı.

    Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

    Ankara da terör örgütü Eş-Şebab üyesi 1 kişi yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir