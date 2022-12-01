Ankara'da üçlü zirve! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahminler!

Ankara'da üçlü zirve! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahminler!

Yeni yıla sayılı günler kala, vasgari ücret için nefesler tutuldu. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte yapılan toplantının detayları...

Yapılan ara zammın ardından, gözler aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar heyecanla bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında kritik bir görüşme gerçekleşti.

Yapılan görüşmede Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücret konuları masaya yatırıldı. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte detaylar…

Asgari ücret zam takvimi

Aralık ayında işçi tarafında, işveren tarafında ve hükümet tarafında 3 toplantının yapılması bekleniyor. 3 toplantıdan sonuç alınamazsa 4. ve son toplantıyla uzlaşma usulü asgari ücret belirlenecek.

2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Covid-19 krizinin başlıca yan etkisi olan enflasyonun 2022 yılında enerji, gıda ve tedarik sorunlarıyla körüklenmesi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de vatandaşların alım gücü üzerinde olumsuz etki yarattı. Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı doğrultusunda asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere sosyal refah düzenlemeleri üzerine yoğunlaştı.

Asgari ücret tahminleri

2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret henüz belli olmadı. 2023 yılı yeni asgari ücrette senaryolar şöyle:

Yüzde 20 zam: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 20 zamla 6 bin 600 TL'ye yükselecek.

Yüzde 30 zam: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

Yüzde 40 zam: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

Yüzde 50 zam: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

Yüzde 60 zam: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 60 zamla 8 bin 800 TL'ye yükselecek.

Yüzde 70 zam: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 70 zamla 9 bin 350 TL'ye yükselecek.

Yüzde 80 zam: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 80 zamla 9 bin 900 TL'ye yükselecek.