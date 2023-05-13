Ankara'da yağış nedeniyle su basan metro istasyonları kullanıma açıldı Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü, aşırı yağış nedeniyle su basan İstanbul Yolu ve Harikalar Diyarı metro istasyonlarının temizlik çalışmasının ardından kullanıma açıldığını bildirdi.

AA

Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok araç ve bina hasar gördü.

Vatandaşların olumsuz olarak etkilendiği yağışların ardından Ankara halkı sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Ani su baskını yaşandığı belirtildi

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle M3 Sincan Metro Hattı'nda bulunan İstanbul Yolu ve Harikalar Diyarı istasyonlarına ani su girişi yaşandığı anımsatıldı.

"Seferler tekrar başlatıldı"

Söz konusu istasyonların yolcu giriş-çıkışına kapatılması nedeniyle insanların mağdur olmamaları için ulaşımın otobüslerle sağlandığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: