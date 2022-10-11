Ankara'nın Altındağ ilçesinde yardıma muhtaç vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları yardımların kesilmesi ve parti ayrımcılığı yapılmasına isyan etti.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, Altındağ ilçesindeki yardıma muhtaç vatandaşları ziyaret etti.

Yardıma muhtaç bölge sakinleri, yıllardır aldıkları kömür yardımının kesilmesi nedeniyle isyan etti.

Vatandaşlar ayrıca kömür yardımının yanı sıra işe alımlarda İyi Partili olma şartına bakılmasına da tepki gösterdi.

İyi Parti il başkanlığı yöneticilerinin üye kayıt çalışması için sürekli mahalleye geldiklerini ve üye olmaları halinde büyükşehir belediyesinde işe başlayacaklarını sözü verdiklerini belirten mahalle sakinleri, "Üye olanları işe aldılar." dedi.

ABB Meclis Üyesi Burhan, mağdur vatandaşlara ses oldu

Konuya ilişkin yardım bekleyen vatandaşların sesine kulak veren Sinan Burhan, yaşananlara tepki göstererek, "Evet Altındağ’dayız, Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kömür yardımını kesmiş. Ayrıca İyi Parti’ye üye olursanız işe alalım diyorlar. Böyle partizanlık olmaz, insanın ekmeğe ihtiyacı varsa işe almak zorundasın. Bunun partisi olmaz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da yardıma muhtaç vatandaşlara parti ayrımcılığı

"Dün yine geldiler, oy verirseniz de alacağız diyorlar"

Vatandaşlar ise, "İyi Partili bayanlar gelip, üye olursanız işe alacağız diyorlar. Her gün geliyorlar, dün yine geldiler. Oy verirseniz de alacağız diyorlar. Kesildi hepsi kesildi, şimdiye kadar böyle bir parti ayrımı yoktu AK Parti herkese veriyordu. Garibana, fakire hepsini veriyordu. Çok kesildi, 10 kişiden 2’si alıyor. Şu an neredeyse herkesi elediler. Onunki de kesildi.





"Partisiz şekilde herkese yardım edilmesi lazım, bunun CHP’si İyi Partisi AK Partisi olmaz"



3 tane çocuğum var; biri ilkokulda biri lisede biri de üniversitede, asgari ücretle geçiniyorum. Odun toplayıp yakıyoruz. Gecekondulardan kalan odunları toplayıp yakıyoruz. Partisiz şekilde herkese yardım edilmesi lazım, bunun CHP’si İyi Partisi AK Partisi olmaz.





"Bize günah değil mi?"

Evi olan alıyor, dükkanı olan alıyor bizim hiçbir şeyimiz yok, biz niye alamıyoruz? Ben niye odun yakıyorum? O evi olan alıyor da biz niye alamıyoruz? Bize günah değil mi ya."





"Mansur Bey, partisiz rozetsiz başkanım diyorsunuz işte bakın"



Vatandaşların sözlerinin ardından ise Sinan Burhan, Mansur Yavaş'a seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Bey, partisiz rozetsiz başkanım diyorsunuz işte bakın İyi Parti’ye üye olursanız işe girermişsiniz, bakın CHP bile yok ortada düşünün yani. AK Parti ve MHP zaten yok. Kömür yardımı kesilmiş biz burdan iletiyoruz Mansur Bey duy bu sesi."