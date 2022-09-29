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    Ankara'da yoğun sis

    Başkent'te gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla şehrin büyük bir kısmında hakim oldu.
    • 29.09.2022 - 08:38
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 09:09
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    Ankara'da yoğun sis

    Ankara'da gece saatlerinde başlayan sis, günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini artırdı.

    Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan sisin görüş mesafesini kısaltması nedeniyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

    Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

    Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

    DHA'nın haberine göre, oluşan sis nedeniyle, şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları tamamen sise büründü.

    Ankara da yoğun sis #1

    Ankara da yoğun sis #2

    Ankara da yoğun sis #3


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