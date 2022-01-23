Eskişehir'den Kastamonu'ya giden yolcu otobüsü Ankara'da bozuldu. Otobüsteki 46 kişi ise otobüs tamir edilirken yaklaşık 3 saat boyunca dondurucu soğukta kaldı.

Gece saat 01.30 sıralarında Eskişehir - Kastamonu seferini yapmakta olan 55 PS 027 plakalı yolcu otobüs Ankara'nın Polatlı ilçesinde arızalandı.

SOĞUK HAVADA MAHSUR KALDILAR

Otobüsün içerisinde bulunan 11’i çocuk 46 kişi 3 saat boyunca dondurucu soğukta yardım bekledi.

Kar nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı yardım gecikirken duruma Polatlı Belediyesi müdahale etti.

Ankara'da yolcu otobüsü bozuldu, yolcular 3 saat soğukta bekledi ViDEO

OTOBÜS YOLUNA DEVAM ETTİ

Polatlı Belediyesine ait bir yolcu otobüsü vatandaşları alarak güvenli bir alana götürürken bozulan otobüsü ise tamir ettirdi. Yolcular otobüsün tamir edilmesiyle yollarına devam etti.