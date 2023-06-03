Ankaralılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
AA

Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin önemli günlerinden birine şahitlik ediyor.

Seçim sürecinin kazananı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün resmen görevine yeniden başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti.

Yemin töreninin ardından Anıtkabir'e geçen Cumhurbaşkanı, burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Ankaralılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı, Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

trafiği devam eden buradan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek, göreve başlama törenine katıldı.

Ankaralılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı'nı karşıladı

Bu esnada havanın yağışlı olmasına rağmen Ankaralı vatandaşların sevgi seli dikkat çekti.

Vatandaşlar, ellerinde güllerle Cumhurbaşkanı Erdoğanı bekledi.

Ankaralılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

7'den 70'e herkes sokağa çıkarken, miniklerin heyecanı, yetişkinlerinde gururlu tavrı dikkatlerden kaçmadı.

Ankaralılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli