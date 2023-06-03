Ankaralılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin önemli günlerinden birine şahitlik ediyor.
Seçim sürecinin kazananı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün resmen görevine yeniden başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti.
Yemin töreninin ardından Anıtkabir'e geçen Cumhurbaşkanı, burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı, Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.
Ankara trafiği devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek, göreve başlama törenine katıldı.
Vatandaşlar Cumhurbaşkanı'nı karşıladı
Bu esnada havanın yağışlı olmasına rağmen Ankaralı vatandaşların sevgi seli dikkat çekti.
Vatandaşlar, ellerinde güllerle Cumhurbaşkanı Erdoğanı bekledi.
7'den 70'e herkes sokağa çıkarken, miniklerin heyecanı, yetişkinlerinde gururlu tavrı dikkatlerden kaçmadı.