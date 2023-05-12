Ankara'ya getirilen yurt dışı oyları sandıklara konuldu

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, oy verme işlemini tamamladı.
Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işleminde toplamda 1 milyon 817 bin 10 seçmen oy kullandı.
Gümrüklerde ise Türkiye'de olduğu gibi 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Bu kapsamda yurt dışından yola çıkan oylar, 3 uçakla Başkent Ankara'ya getirildi.
Gurbetçilerin oyları sandıkta
Oylar, Ankara Ticaret Odası (ATO) 5 odada ülkelere göre sınıflandırılarak şeffaf seçim sandıklarına konuldu.
72 ülke, 151 temsilcilikte kullanılan 1 milyon 817 bin oy sınıflandırılarak, bin 430 sandık oluşturulmuş olacak.
Oyların sayımı ise Pazar günü saat 17.00'den itibaren yapılacak.
"Asma kilitle kilitledik"
Yurt dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, 72 ülke, 151 temsilcilikte 5 bin 114 sandıkta oyların kullanıldığını belirterek şöyle konuştu:
Bu sandıklarda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 9 Mayıs’a kadar oylarını kullandılar. Bu oylar toplanarak diplomatik torbalar ve komisyonlarla kiralanan 3 THY uçağı ile kargo şeklinde önceki gün geldi. Dün sabah kargoları boşalttık. Daha sonra benim ve 4 siyasi partinin temsilcileri ile asma kilitle kilitledik. Diplomatik torbaları sandıklara göre tasnif edeceğiz, akşam 17.00'de kapatacağız. 14 Mayıs'ta gelip kilitleri açacağız ve torbaları sandık sayım masalarına yerleştireceğiz ve sayıma başlayacağız.