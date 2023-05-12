Ankara'ya getirilen yurt dışı oyları sandıklara konuldu 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar, THY'den kiralanan 3 uçakla Ankara'ya getirildi.

DHA

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, oy verme işlemini tamamladı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işleminde toplamda 1 milyon 817 bin 10 seçmen oy kullandı.

Gümrüklerde ise Türkiye'de olduğu gibi 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Bu kapsamda yurt dışından yola çıkan oylar, 3 uçakla Başkent Ankara'ya getirildi.

Gurbetçilerin oyları sandıkta

Oylar, Ankara Ticaret Odası (ATO) 5 odada ülkelere göre sınıflandırılarak şeffaf seçim sandıklarına konuldu.

72 ülke, 151 temsilcilikte kullanılan 1 milyon 817 bin oy sınıflandırılarak, bin 430 sandık oluşturulmuş olacak.

Oyların sayımı ise Pazar günü saat 17.00'den itibaren yapılacak.

"Asma kilitle kilitledik"

Yurt dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, 72 ülke, 151 temsilcilikte 5 bin 114 sandıkta oyların kullanıldığını belirterek şöyle konuştu: