Ankara'ya şiddetli yağış uyarısı Her yağış sonrası sel sularıyla savaşan Ankaralılar için bugün de şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

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Yurt genelinde sağanak yağışlar etkili oluyor.

Bir haftadır belli aralıklarla etkisini gösteren yağmur Ankara'yı göle çevirdi.

Sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşım aksadı.

Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

Yetersiz kalan belediye ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak için çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Vatandaşlar yaşadıkları sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir yeni uyarı daha geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Dikkatli olun uyarısı

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden alınan verilere göre; 04.06.2023 tarihinde yerel kuvvetli yağışların gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ederiz.