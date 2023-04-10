Antakya’da kentsel dönüşümü istemeyen Hikmet Hatunoğlu’nu, CHP aday gösterdi “Kentsel dönüşüme hayır” sloganıyla 2019 yerel seçiminde Antakya Belediye Başkanı Adayı seçmenin karşısına çıkan ancak yarışı kaybeden Hikmet Hatunoğlu’nu, CHP Hatay’dan milletvekili adayı olarak gösterdi. Depremin yıktığı kentte sağlam binaların yapılmasını istemeyen aday, şimdiden tepki çekiyor.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

11 ili etkileyen depremler, Hatay’da büyük yıkıma yol açtı.

Binlerce bina sarsıntılarda yerle bir oldu, binlerce can da yitip gitti.

Deprem binlerce binayı yıktı

Kentte depremin bu denli acı tablo oluşmasında binaların depreme dayanıksız olması birinci sebep olarak görüldü.

Hala yıkılması planlanan hasarlı konutların bulunduğu Hatay’ın Antakya ilçesi de asrın felaketinde adeta dümdüz oldu.

Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü ilçede, bir yandan da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin hazırlığı yapılıyor.

Kentsel dönüşüme karşı aday

CHP’nin 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde şu anki mevcut Belediye Başkanı AK Partili İzzettin Yılmaz’ın karşısına çıkardığı Antakya Belediye Başkanı Adayı Hikmet Hatunoğlu, önümüzdeki seçimde Hatay’dan milletvekili adayı olarak gösterildi.

Hikmet Hatunoğlu’nun, 4 yıl önceki afişlerinde “Kentsel dönüşüme hayır” sloganına yer verdiği görüldü.

CHP’li adayın bu tutumuyla başkanlığı kaybettiği gözler önüne serilirken, depremin ağır hasar verdiği Hatay’dan Hatunoğlu’nun seçilmesi için listeye eklenmesi tepkilere yol açtı.