Antalya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de, 5.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem saat 06.21'de deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'ın sosyal medya hesabından, "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." paylaşımında bulunuldu.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, açıklama yaparak depremin ilçede şiddetli hissedildiğini söyledi. Araştırma yaptıklarını bildiren Ürkmezer, "Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok." dedi.

"GARDIROPLAR SALLANDI, KORKUYLA UYANDIK"

Vatandaşlardan Mahir Yıldız da gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Gardıroplar, avizeler sallanıyordu. Korkuyla uyandık, panikle çocuğumun odasına koştum. Gürültü oldu. O sırada herkesin evinin ışığı yandı. Sanırım herkes depreme uyandı." diye konuştu.