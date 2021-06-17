Düden Şelalesi köpürünce denizin üzerinde oluşan görüntü, müsilaj olabileceğine yönelik iddiaları gündeme getirdi.

Marmara Denizi müsilajdan kurtarılmaya çalışılıyor. İzmit Körfezi ve Çanakkale'de de çalışmaalar devam ediyor.

Başlatılan seferberlikle, müsilajın yayılmaması için çaba harcanıyor.

Vatandaşlar ve belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı eylem planına destek veriyor. Denizde müsilaj belirtisine rastlayan vatandaşlar, durumu ihbar ediyor.

Antalya'da bulunan Düden Şelalesi köpürünce, akla müsilaj iddiaları geldi.

KÖPÜKLER GÖRÜNTÜLENDİ

Düden Çayı, 9 kilometre sonra Antalya’nın doğusunda 40 metre yüksekliğindeki traverten bir eşikten şelale yaparak, Akdeniz’e dökülüyor.

Düden Şelalesi köpürünce, denizin üzerinde oluşan görüntü müsilaj olabileceğini gündeme getirdi. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedldi.

Antalya Düden Şelalesi köpürdü VİDEO