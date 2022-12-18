Antalya selinden etkilenen esnaftan 1 ay boyunca su ücreti alınmayacak

Sağanak yağış sonrasında selin yaşandığı kentte evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara yardım ediliyor. Ayrıca esnaftan 1 ay süreyle su ücretinin alınmayacağı bildirildi.

Antalya geçtiğimiz haftalarda sele teslim oldu.

Sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken, çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluştu, seralar zarar gördü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sel yaşanan Kumluca ve Finike ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Esnafı ziyaret eden Başkan Böcek, belediye çalışmalarını yerinde denetleyerek, zarar gören seralara gitti.

Üreticileri dinleyen Başkan Böcek, Kumluca’nın Göksu Mahallesi’nde selden evi zarar gören 90 yaşındaki Dudu Demirel’i de ziyaret etti.

"Afet siyaset üstü bir durumdur"

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin selin yaşandığı 12 Aralık gecesinden itibaren tüm personeli ve birim amirleriyle afet bölgesinde olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Hasar büyük. Kumluca’da 10’na yakın köprü zarar gördü. 12 bin 500 narenciye bahçesi ve örtü altı sera sular altında kaldı. 501 personelimiz ve 170’e yakın aracımızla afet bölgesinde olduk. Arkadaşlarımızı seferber ettik. Aşevimizle üç öğün sıcak yemek veriyoruz. Afet siyaset üstü bir durumdur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Evi zarar gören vatandaşların belirlenmesi için tespitlerin devam ettiğini belirten Başkan Böcek, şu ana kadar 737 vatandaş tespit ettiklerini açıkladı.

1 ay boyunca su ücreti alınmayacak

Başkan Böcek, vatandaşlara halı, yatak, oturma grubu, giysi yardımlarına başladıklarını söyledi. Vatandaşların dertlerine derman olacaklarını, yaralarını el birliği ile saracaklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, Kumluca ve Finike’de selden zarar gören esnafın suyunu 1 ay süreyle ücretsiz karşılayacaklarını açıkladı.

Afetzedelere yardım dağıtılıyor

Ekipler mahalle mahalle gezerek afetzedelere halı, battaniye, havlu, giysi, iç çamaşırı ve gıda malzemesi yardımında bulunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi ilk günden itibaren Kumluca’da sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor. Mobil Aşevi kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde de 4 bin 500 kişilik üç çeşit sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Ayrıca mobil araçlar ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek yardımı ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri taleplere müdahale ederek, vatandaşların özel mülk, işyeri ve sitelerin altında bulunan suları tahliye çalışmaları da sürüyor.