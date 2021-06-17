Antalya turizm dışında, Türkiye'nin diplomasi trafiğinde ev sahibi

Turizmin başkenti Antalya, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasıyla da dikkati çekiyor.

Lüks otelleri, doğal güzellikleri ile 200 ülkeden turist ağırlayan Antalya, diplomasi merkezi olma yolunda ilerliyor.

Sadece turizm ile değil, uluslararası organizasyonlarla da anılan kent için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından birisi olduğunu söyledi.

ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ı bir araya getiren "Five Eyes" başta olmak üzere yerli ve yabancı filmlerin çekildiği Antalya, Turkish Airlines Open golf turnuvası gibi dünyada ses getiren spor organizasyonları ile Tiger Woods ve Rory McIlroy gibi golf dünyasının önde gelen sporcularını konuk etti.

Antalya, Jennifer Lopez, Ricky Martin, Jean Claude Van Damme, Adriana Lima ve Paris Hilton gibi çok sayıda sanat, spor ve moda dünyasının ünlü isimlerinin etkinlikleriyle de dünyada adından söz ettiriyor.

ÇAVUŞOĞLU'NUN GİRİŞİMLERİYLE DİPLOMASİYE ORTAK OLDU

Turizmden sanata, kültürden spora kadar birçok uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan Antalya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da girişimleriyle, Türkiye'nin diplomasi trafiğine ortak oldu.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin liderlerinin katılımıyla 2015'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne sahipliği yapan Antalya, dönemin ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi dünya siyasetçilerini konuk etti.

Ayrıca kent aynı yıl Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı ile dış politikanın nabzını tuttu.

BU HAFTA DİPLOMASİ YOĞUNLUĞU YAŞANACAK

Dünya kenti haline gelen Antalya'da, bu hafta diplomasi yoğunluğu yaşanacak. 17-20 Haziran tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi ve bu sürecin Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Antalya Diplomasi Forumu, Antalya'da gerçekleştirilecek.

Ayrıca bir yıldır dönem başkanlığını TBMM'nin yürüttüğü Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesinin 8. Genel Kurulu toplantısı da 21-22 Haziran'da kentte yapılacak.

ÇAVUŞOĞLU'NUN ANTALYA VURGUSU

Gerek milletvekilliği gerekse bakanlığı dönemlerinde uluslararası etkinliklerin Antalya'ya taşınmasında rol oynayan Çavuşoğlu, kentin diplomasinin merkezi olması yolunda önemli adımlar atıyor.

Her fırsatta Antalya'yı Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından biri olarak nitelendiren Çavuşoğlu, bir yandan uluslararası zirvelerin kentte düzenlenmesi için girişimlerde bulunurken, bir yandan da dış politikadaki mevkidaşları ile yapacağı ikili görüşmelerine Antalya'yı dahil ediyor.



