Antalya'da 20 yaşındaki genç otomobilin camından fırladı: Hayatını kaybetti Antalya’da kontrolden çıkan otomobilin tramvay direk gerdirme teline çarpması sonucu arka koltukta oturan 20 yaşındaki genç, takla atan aracın penceresinden fırlayıp ağır yaralandı. Genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Antalya'da dün akşam saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde M.F.A. (18) yönetimindeki 07 BAM 239 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

18 yaşındaki genç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından tramvay yolunda bulunan direk gerdirme teline çarpıp takla attı.

2'si ağır 5 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, 2’si ağır toplam 5 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kurtarılamadı

Kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda oturan ve camdan dışarı fırlayıp ağır yaralanan Mehmet Karaymirza (20), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde bulunan sürücü M.F.A. ağır yaralanırken, yolculardan A.A. (19), F.G. (20) ve Ü.T. (19) ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.