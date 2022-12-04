Antalya'da Aralık ayında vatandaşlar sahile akın etti

Aralık ayının ilk haftasında tüm yurtta soğuk hava yaşanırken Antalya'da vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkararak sahilleri doldurdu.

Tüm yurttan kar manzaları gelirken, Antalya'da sıcak hava etkisini korumaya devam ediyor.

Yerli ve yabancı turistler kentte denizin ve sıcak havanın keyfini çıkardı.

Kentte aralık ayının ilk haftasında hava ve deniz suyu sıcaklığının 21 derecelerde seyretmesiyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Sahiller doldu

Sıcaklığı fırsat bilenlerden bazıları yürüyüş ve koşu yaparken bazıları ise denize girip, sahilde uzanmayı tercih etti.

Vatandaşlar piknik yaptı

DHA'nın haberine göre, sahil bandı üzerinde yer alan yeşilliklerde bazı vatandaşlar ise piknik ve spor yaptı.





