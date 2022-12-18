Antalya'da aralık ayının ortasında deniz keyfi yaptılar

Alanya'da tatile gelen yerli ve yabancı turistler, aralık ayındaki güneşli havada, denizin tadını çıkarttı.

Yurt genelinde soğuk hava ile mücadele edilirken Antalya'da durum farklı.

Kentte sıcak hava etkisini korumaya devam ederken Alanya'ya aralık ayında tatile gelen yerli ve yabancı turistler, güneşli havayı fırsat bilerek sahillere akın etti.

Çevre illerden İncekum Halk Plajı’na gelen yerli turistler denizin tadını çıkarttı.

Hava sıcaklığı 22 derece

Yurdun yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı sürerken, ilçede hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçüldü.

"Alanya’ya kış gelmiyor"

İHA'nın haberine göre; Konya’dan geldiğini belirten Mehmet Yücel, "Alanya’ya kış gelmiyor. Aralık ayının 18’inde çocuklarla birlikte denize giriyoruz. Konya’da kombileri açarken, burada sıcakta yanıyoruz. Hava raporuna bakıyorum, güneşli olduğunu gördüğüm günlerde buraya geliyorum. Hava ve deniz çok güzel." dedi.







