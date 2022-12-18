Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
318.332
0.35%
BTXN Coin
7.00
-2.64%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Antalya'da aralık ayının ortasında deniz keyfi yaptılar

    Alanya'da tatile gelen yerli ve yabancı turistler, aralık ayındaki güneşli havada, denizin tadını çıkarttı.
    • 18.12.2022 - 16:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da aralık ayının ortasında deniz keyfi yaptılar

    Yurt genelinde soğuk hava ile mücadele edilirken Antalya'da durum farklı.

    Kentte sıcak hava etkisini korumaya devam ederken Alanya'ya aralık ayında tatile gelen yerli ve yabancı turistler, güneşli havayı fırsat bilerek sahillere akın etti.

    Çevre illerden İncekum Halk Plajı’na gelen yerli turistler denizin tadını çıkarttı.

    Hava sıcaklığı 22 derece

    Yurdun yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı sürerken, ilçede hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçüldü.

    "Alanya’ya kış gelmiyor"

    İHA'nın haberine göre; Konya’dan geldiğini belirten Mehmet Yücel, "Alanya’ya kış gelmiyor. Aralık ayının 18’inde çocuklarla birlikte denize giriyoruz. Konya’da kombileri açarken, burada sıcakta yanıyoruz. Hava raporuna bakıyorum, güneşli olduğunu gördüğüm günlerde buraya geliyorum. Hava ve deniz çok güzel." dedi.

    Antalya da aralık ayının ortasında deniz keyfi yaptılar #1

    Antalya da aralık ayının ortasında deniz keyfi yaptılar #2

    Antalya da aralık ayının ortasında deniz keyfi yaptılar #3

    Antalya da aralık ayının ortasında deniz keyfi yaptılar #4

    Antalya da aralık ayının ortasında deniz keyfi yaptılar #5


    Rize'de yabancı öğrenciler, horon oynayarak eğlendi
    Yaşam

    Rize'de yabancı öğrenciler, horon oynayarak eğlendi

    Ankara elektrik kesintisi: 18 ARALIK 2022 PAZAR
    Yaşam

    Ankara elektrik kesintisi: 18 ARALIK 2022 PAZAR

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir