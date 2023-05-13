Antalya'da seçime bir gün kala tatil keyfi yaptılar Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele edilirken sahil kesimlerinde güneşi görenler dünyaca ünü Konyaaltı sahiline akın etti.

İHA

Antalya'nın Gündoğmuş ve Akseki yaylalarında yer yer iki metreyi bulan karla kaplı yolları açmak için kar küreme çalışması yapılırken kent merkezinde sahilde yoğunluk yaşanıyor.

Karla kapanan yolları açmak için kış aylarında yoğun bir çalışma gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kar mesaisi sürüyor.

Ekipler Akseki ve Gündoğmuş’ta göçerlerin yaylaya çıkışlarını kolaylaştırmak için karla kaplı yayla yollarında kürüme çalışması yapıyor.

Göç yolları temizleniyor

Havaların geç ısınması nedeniyle Antalya’nın yüksek kesimlerinde henüz erimeyen karların kapattığı yollar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesine bağlı yol ekiplerince açılıyor.

Ekipler yayla hazırlığı yapan göçerlerin yolculuklarını kolaylaştırmak için yer yer iki metreyi bulan karları kürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu kar nedeniyle ulaşılamayan yaylaların yolları açılarak güvenli hale getiriliyor.

Güneşi gören sahillere koştu

Toroslarda karla mücadele çalışmaları sürerken Antalya kent merkezinde ise güneşi görenler sahillere koştu.

Hava sıcaklığının 24 derece nem oranın ise 54 olan şehirde güneşi görenler park ve sahilleri doldurdu.

Kimi yürüyüş yapıp güneşlenirken kimisi de denize girmeyi tercih etti.

Adrenalin severler yamaç paraşütü yaptı

Öte yandan, varyant seyir terası, yasak olmasına rağmen adrenalin sever yamaç paraşütçülerin uğrak yeri olmaya devam etti.

Ayrıca falezlerin alt kısmında bulunan kayalıklardan denize atlayanlar dikkati çekti.