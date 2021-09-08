Antalya'da bahçe teline sıkışan yavru kedi, 9 saat sonra kurtarıldı

Gece tel örgüden geçmek isterken ayağı tel örgüye sıkışan yavru kedi, tel örgünün spiralle kesilmesi sonucunda 9 saat sonra kurtarıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, sabah babasıyla birlikte iş yerine gelen 9 yaşındaki Yusuf Ünal, oynamak için iş yerinin yan tarafına gittiğinde tel örgüde sıkışmış olan kedi yavrusunu görerek babası ve amcasına söyledi.

Olay yerine gelenler kedinin acı içerisinde kıvrandığını, tele sıkışan ayağı şiştiği için tel örgüden kurtulamadığını gördüler.

KERPETEN YARDIMIYLA TELİ KESTİLER

İlk etapta kedinin acı çekmesi nedeniyle zarar verebileceğini düşündükleri için havlu ile çıkarmak istediler. Ardından başaramayınca kerpeten yardımıyla teli kesmeyi denediler.

AYAĞINI KURTARINCA KAÇTI

Bu da olmayınca spiral getirilerek tel kesildi. Telin kesilmesiyle birlikte ayağını kurtaran yavru kedi bir anda yolun karşısında bulunan otomobilin motor bölümüne girdi.

Araç sahibine uzun süre ulaşılamaması nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yapamadı.

Yavru kedi sık sık otomobilin altına inerek konulan su ve mamadan yerken, en küçük bir harekette korkup yeniden motor bölümüne girdi.

BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Otomobil sahibine ulaşılmasının ardından aracın kaputu açılırken, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan gelen görevliler, motor bölümünün üzerinde yatmakta olan kediyi alarak tedavisini yapmak üzere barınağa götürdü.





BAŞKA KEDİNİN YANINA GİTMEK İSTERKEN SIKIŞTI

Yavru kedinin yaşadıkları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Duvarın diğer tarafında bulunan başka bir kedinin yanına gidebilmek için tel örgüden geçmeye çalıştığı sırada kafası ve vücudunu diğer tarafa geçirdiği, bu sırada ayağının birisini alt kısımda bulunan 2 telin arasına sıkıştırdığı, kurtulmak için çırpındıkça ayağının daha fazla zarar görerek şiştiği görüldü.



