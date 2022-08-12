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Antalya'da banka müdürü rehin alındı
Kepez ilçesinde bir banka şubesi müdürünün rehin alındığını bildirildi. Polis bölgede güvenlik önlemleri aldı.
- 12.08.2022 - 16:28
- Güncelleme : 12.08.2022 - 16:41
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki bir banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Çelik yelek giyerek tedbir alan ekipler bankanın etrafına güvenlik şeridi çekti.
Bankaya Özel Harekat Polisleri operasyon yapmaya hazırlanıyor.
Antalya'da banka müdürü rehin alındı VİDEO
Ayrıntılar gelecek...