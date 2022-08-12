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    Antalya'da banka müdürü rehin alındı

    Kepez ilçesinde bir banka şubesi müdürünün rehin alındığını bildirildi. Polis bölgede güvenlik önlemleri aldı.
    • 12.08.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 16:41
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    Antalya'da banka müdürü rehin alındı

    Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki bir banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.

    Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

    Çelik yelek giyerek tedbir alan ekipler bankanın etrafına güvenlik şeridi çekti.

    Bankaya Özel Harekat Polisleri operasyon yapmaya hazırlanıyor.

    Antalya'da banka müdürü rehin alındı VİDEO


    Antalya da banka müdürü rehin alındı #1

    Antalya da banka müdürü rehin alındı #2

    Ayrıntılar gelecek...


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