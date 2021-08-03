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    Antalya Çardak'ta orman yangını çıktı

    Ormanlık alanda çıkan yangına karşı bölgede yaşayanlar, evlerini terk etti.
    • DHA
    • 03.08.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 10:39
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    Antalya Çardak'ta orman yangını çıktı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür aralıksız devam eden orman yangınları, Çardak Mahallesi'ne sıçradı.

    Beydiğin mevkiinde ormanlık alanda başlayan yangın, kameralara yansıdı.

    RÜZGAR ALEVLERİ BÜYÜTTÜ

    Alevler geniş bir alana yayılırken, duman bölgeyi kapladı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler, mahalle merkezine doğru ilerlemeye başladı.

    Mahalleli evlerini boşaltırken, bazı vatandaşlar ağaç dallarıyla yangının evlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı. Alevlerin yüksekliği yer yer 20 metreyi geçti.

    Antalya'da Çardak mevkiinde orman yangını çıktı ViDEO

    Antalya Çardak ta orman yangını çıktı #1

    Antalya Çardak ta orman yangını çıktı #2

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