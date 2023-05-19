Antalya'da CHP'lilerden AK Parti seçim aracına çirkin saldırı Kaş ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti aracının önünü kesen CHP'linin orta parmak hareketi kameralara yansıdı.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimleri geride kaldı.

Muhalefetin ağır bir hezimetle karşılaştığı sonuçlar, kampanya boyunca sevgi ve hoşgörüden bahseden söylemlerini saldırganlığa dönüşmesine neden oldu.

Deprem bölgesinden AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rekor düzeyde oy çıkmasını hazmedemeyen muhalifler hakaretler yağdırarak kin kustu.

Muhalif seçmenin AK Parti'ye yönelik çirkin tavırlarına bir yenisi daha eklendi.

Şirkin saldırının adresi ise Antalya oldu.

AK Parti aracının önünü kesip orta parmak gösterdi

Kaş ilçesinde ikinci tur çalışmalarını sürdüren AK Parti'ye ait bir aracın önünü CHP'li bir kadın kesti.

İki elini havaya kaldıran kadın, orta parmak hareketi yaparak bir süre bekledi.

Daha sonra yoldan çekilen kadın aracın geçmesine izin verirken arkadaşıyla hareket yapmaya devam etti.

O anlara ilişkin sosyal medyada yayılırken büyük tepki topladı.