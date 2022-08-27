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    Antalya'da deniz sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti

    Sıcak ve nemli havanın başgösterdiği kent, ziyaretçi akınına uğradı. Turistler, Konyaaltı Sahili'ni doldururken hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece olarak ölçüldü.
    • 27.08.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 15:00
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    Antalya'da deniz sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti

    Türkiye'de bulunan sahil kesimlerine yerli ve yabancı turist akını devam ediyor.

    Eşsiz ve doğal güzellikleriyle kendini ziyaretçilerine hayran bırakan Antalya ise en çok turist ağarlayan illerden biri.

    Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, deniz suyu sıcaklığı 30 derece oldu, nem oranı ise yüzde 58'i gösterdi.

    Konyaaltı Sahili dolup taştı

    Sıcaktan bunalan tatilciler ile kentte yaşayanlar, sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

    Antalya'da deniz sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti VİDEO

    Turistler hem güneşlendi hem de eğlendi

    İHA'nın haberine göre; bazıları kumsalda güneşlenirken, bazıları ise denize girerek serinlemeye çalıştı.

    Gençler tehlikeye aldırış etmeden falezlerden denize atlayarak serinledi, yabancı turistler su sporları yaparak adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

    Antalya da deniz sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti #1

    "Tatilim bittikten sonra tekrar geleceğim"

    11 günlüğüne Kazakistan’dan dan gelen Shirin Allabergenova, "Antalya’yı çok beğendik, yine geleceğiz. Bol bol fotoğraf çekiyoruz daha gezeceğimiz çok yer var, Antalya’yı çok sevdik. Tatilim bittikten sonra tekrar geleceğim, burada gezeceğim çok yer var." dedi.

    "Antalya’yı çok seviyorum"

    Arkadaşları ile bol bol öz çekim yapan Ainur Allabergenova, "Türkiye’yi ve Antalya’yı çok seviyorum Kazakistan’a selamları mı gönderiyorum." diye konuştu.

    "Haftada 5 gün sahile yüzmeye geliyorum"

    Almanya’dan iki hafta önce gelen Nezir Çelik, "İki hafta oldu buraya gelmem. Denizi, suyu, havası çok güzel. Senede iki üç defa gelmeye çalışıyorum. Haftada 5 gün sahile yüzmeye geliyorum." ifadelerine yer verdi.

    Antalya da deniz sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti #2

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