- Haberler
- Gündem Haberleri
- Antalya'da denizden haç çıkarma töreni
Antalya'da denizden haç çıkarma töreni
Antalya Rum Ortodoks Kilisesi, Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirdi.
- DHA
- 19.01.2022 - 16:08
- Güncelleme : 19.01.2022 - 16:20
Hristiyanlık inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü, Antalya'da kutlandı.
Antalya Rum Ortodoks Kilisesi, Yat Limanı Mermerli Plajı'nda ayin ve geleneksel denizden haç çıkarma töreni düzenledi.
HAÇ ÇIKARMAK İÇİN DENİZE ATLADILAR
Hava sıcaklığının 5, deniz suyu sıcaklığının 16 derece olduğu törende ayine katılan yerleşik yabancılar, haç için denize girdi. Tören, denizden haç çıkarılması ve dualar ile son buldu.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis botuyla da denizden tören güvenliği sağlandı.
Antalya'da denizden haç çıkarma töreni ViDEO