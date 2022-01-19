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Antalya'da denizden haç çıkarma töreni

Antalya'da denizden haç çıkarma töreni

Antalya Rum Ortodoks Kilisesi, Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirdi.