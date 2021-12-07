Antalya'da denizin rengi kahverengiye döndü

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde şiddetli yağmurun etkisiyle denizin rengi değişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turizm kenti Antalya’yı bugün beklenen kuvvetli yağmur ve şiddetli fırtına karşısında ‘turuncu’ kod vererek uyarmıştı.

Uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

SEL SULARI SAHİLE KARIŞTI

Etkili olan sağanak yağmurun ardından dağlardan akan sel suları, Boğaçayı üzerinden dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline döküldü.

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Her dönem görüntüsü ile turistlerin çekim merkezi olan denizin rengi kahverengiye döndü.O anları unutulmaz kılmak isteyen vatandaşlar ise fotoğraf ve video çekti.

"ANTALYA'YI HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM"

Gördükleri karşısında şaşıran Damla Karakaya, "Antalya’yı hiç böyle görmemiştim. Bu muhteşem bir görüntü. Herkesin buraya gelerek bunu görmesi lazım. Hayat kısa, böyle şeyler görünmesi lazım. Denizin rengi kahverengiye dönüşmüş. Çok şiddetli yağmur sonrasında sel suları denize karışmış." diyerek durumu anlattı.