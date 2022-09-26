1. Demre Drift ve Tuning Fest'te arabaların üzerine çıkarak twerk yapan kadın tepki topladı. İyi Partili Belediye Başkanı olayla ilgili, "Bunun hesabını sormazsam namerdim" dedi.

Antalya'nın Demre ilçesindeki drift festivalinde akılalmaz anlar yaşandı.

1. Demre Drift ve Tuning Fest'teki kadın, araçların üzerine çıkarak müstehcen dans gösterisi gerçekleştirdi.

Bu sırada festivalde bulunanlar genç kadını kayda alırken, içlerinde yaşı küçük çocukların olduğu da belirlendi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, büyük bir kesimden tepki topladı.

Tepkilerin ardından İyi Partili Belediye Başkanı Okan Kocakaya, organizasyon alanına gelip açıklama yaptı.

"Kendini bilmezi tespit ettik"

Kocakaya, “İyi başlayan bir organizasyon, benim çok hoş olmadığını düşündüğüm bir görüntü nedeniyle moralimi bozdu. Demre’de tahininde ilk defa bir araba fuarı, bunun içerisinde arabalarıyla duygusal bağ kuran arkadaşların duygularını burada sizlerle paylaşmasını hedefledim. Biraz önce bizim de kontrolümüzün dışında, kendini bilmez bir arkadaşımız bunu tespit ettik. Bu kadar güzel bir organizasyonda bu kadar kişi toplandı, çünkü iyi zaman geçirmek istiyor, buna kimsenin gölge düşürmesine izin vermem.

Antalya'da drift festivalindeki müstehcen dansa tepki VİDEO



"Yarından itibaren iki elim yakasında"

Bu arkadaş veya arkasında kim varsa; yarından itibaren iki elim yakasında. Bunu ortaya çıkarmak benim boynumun borcu. Yakışmaz. Demre Belediyesi himayesindeki bir organizasyonda bu görüntüyü ben doğru bulmuyorum. İzin de vermem, yapanın da hesabını sormazsam namerdim” dedi.

"İzin vermememiz lazımdı"

Sözlerine devam eden Kocakaya, “Yiğit vurulduğu yerden kalkar. Biz vurulduk ve vurulduğumuz yerden kalacağız. O yaptı, bu yaptı, amasız, fakatsız, bu hoş olmayan görüntüleri size tanık ettirdiğim için hepinizden özür diliyorum. Bu bizim sorumluluğumuz. Ben bu sorumluluğu aldım. İzin vermememiz lazımdı. Çok kişi vardı, sahaya giremeyen arkadaşlarımız da vardı.

"İçimide İrlandalı olabilir"

Herkesi kontrol etmek kolay olmadı. Açık söylemek gerekirse bu kadar kalabalığı ben de hayal etmemiştim. Demre Belediyesi’nin böyle bir organizasyonundan kıskançlık duyanlar olabilir. İçimizde İrlandalı olabilir. Bunlar var. Bunlar için gün bugün olabilir. Ama buradaki organizasyon onlara en güzel cevabı verecek” dedi.