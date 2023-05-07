Antalya’da dünkü şiddetli yağışın ardından bugün güneş açtı: Sahile akın edildi Bölgede dün etkili olan sağanak yağmur ve fırtına dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini adeta savaş alanına çevirdi. Bugün ise sıcak ve güneşli havayı gören vatandaşlar Konyaaltı Sahiline gelerek sıcak havanın keyfini sürdü.

İHA

Yurdun dört bir yanı hafta boyunca sağanak yağmurla mücadele etti.

Bu illerden biri de Antalya oldu.

Dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından ana erterlerde su taşkınları yaşandı.

Ardından cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Güneş açtı

Bugün ise kentteki yağışlı havadan eser kalmadı. İki günde iki ayrı mevsimin yaşandığı kentte, bugün ise sıcak ve güneşli hava hakim oldu.

Yerli ve yabancı vatandaşlar güneşin ardından Konyaaltı Sahiline gelerek sıcak havanın keyfini sürdü.

Sahile akın edip güneşlendiler

Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 19 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar denize girerek güneşlendi.

Denizde kürek sörfü yapanlar da renkli görüntüler oluştururken. Bazı tatilciler ise zamanını sıcak kumsalın üzerinde kitap okuyarak değerlendirdi.

Öte yandan varyant seyir terası, yasak olmasına rağmen adrenalin sever yamaç paraşütçülerin uğrak yeri olmaya devam etti.

Ayrıca falezlerin alt kısmında bulunan kayalıklardan denize atlayanlar da dikkat çekti.

"Bugün bakarsın yağmur yağar, diğer gün bakarsın sel götürür"

Konyaaltı sahiline gelen vatandaşlardan Cengiz Başsoy, "Antalya'nın genel özelliği bu. Bugün bakarsın yağmur yağar, diğer gün bakarsın sel götürür. Ama biz bunu bildiğimiz için şu an buradayız. Çekirdek, çayımız ve kahvemiz var güneşin tadını çıkartıyoruz. Denize girmedik, daha vakti var.”