Antalya'da el ele tutuşan çocuk heykelleri onarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesinde Boğaçayı Parkı'nda tahrip edilen el ele tutuşan çocuk heykellerini onararak, tekrar yerine monte etti.

Antalya'da Boğaçayı Parkı'nda bulunan el ele tutuşan 7 çocuk heykeli, geçtiğimiz aylarda tahrip edilmişti.

Bir heykel yerinden sökülüp götürülürken, bir heykelin sadece bacağı bırakılmış, diğer heykellerin de kol, parmak ve bacakları kırılmıştı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı, olayın ardından zarar gören heykelleri onarılması için çalışma başlattı.

BAKIM VE ONARIM İŞLEMİ YAPILDI

Heykeller, eseri yapan Bitki Sanat Peyzaj Atölyesi tarafından onarılarak, eksik olan bölümleri tamamlandı. Bakım yapılan heykeller boya işleminin ardından Boğaçayı Parkı'ndaki yerlerine monte edildi.

Sosyalleşmenin dijitalde değil mahallede olduğunu ve mahalle kültürünün önemini vurgulayan el ele tutuşan 7 çocuk heykeli tekrar yerlerine kavuştu.