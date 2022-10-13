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    Antalya'da emniyet müdürü gece yürüyerek denetim yaptı

    Antalya’da İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, gece saatlerinde vatandaş ve araç kalabalığının sık olduğu caddede yürüyerek denetim gerçekleştirdi.
    • 13.10.2022 - 09:21
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    Antalya'da emniyet müdürü gece yürüyerek denetim yaptı

    Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, gece saatlerinde caddede yürüyerek denetim gerçekleştirdi.

    Çevik, araç ve vatandaş yoğunluğunun bulunduğu Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi'nde yaklaşık 3 kilometre yürüdü.

    Vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanan Çevik’in bir sonraki durağı ise Yenikapı Polis Merkezi Amirliği oldu.

    Sık sık devriye yapılmasını istedi

    Burada görevli polisler tarafından karşılanan Çevik, karakol amirinden bilgi aldı. Çevik, suç oranlarının daha aza indirilmesi için ekiplerinin sık sık devriye yapmasını istedi.

    Cadde üzerine görev yapan Yunus polislerini de ziyaret eden Çevik, ekiplere görevlerinde başarılar diledi.

    Antalya da emniyet müdürü gece yürüyerek denetim yaptı #1

    Antalya da emniyet müdürü gece yürüyerek denetim yaptı #2

    Antalya da emniyet müdürü gece yürüyerek denetim yaptı #3

    Antalya da emniyet müdürü gece yürüyerek denetim yaptı #4

    Antalya da emniyet müdürü gece yürüyerek denetim yaptı #5


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