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    Antalya'da ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor

    Sel bölgesinde hasar tespit çalışmaları sürerken, selin neden olduğu yaralar da tüm kurum ve kuruluşlar tarafından sarılıyor. Yağmurdan zarar gören araçların plakaları da ağaçlara asıldı.
    • 13.12.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 13:49
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    Antalya'da ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor

    Antalya sele teslim oldu...

    Finike ve Kumluca ilçelerinde 11 Aralık gecesi başlayan yağmur, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

    İki ilçede de hayatı olumsuz etkileyen yağış sonrası ortaya çıkan görüntüler afeti gözler önüne serdi.

    Maddi hasar oluştu

    Derelerin taşmasıya sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılıp, sürüklendi.

    Örtü altı üretim merkezi Kumluca'da yüzlerce sera ile çok sayıda binanın birinci katı ile müstakil evleri su bastı.

    Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde sel sularının çekilmesi sonrası balçık ve moloz yığınları ortaya çıktı.

    Antalya da ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor #1

    Su basan evden 4 çocuk kurtarıldı

    Sel, Finike'de de büyük zarara yol açtı. Sel sırasında bir evle beraber istinat duvarı yıkıldı. Kale Mahallesi'nde su basan evdeki Suriyeli 4 çocuk, ekiplerce kurtarıldı.

    Selin vurduğu Kumluca ve Finike'de, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime dün ara verildi.

    Antalya da ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor #2

    "Bazı evler kullanılamaz hale geldi"

    Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Evlerimizin alt katlarını su bastı. Seralarımıza da su bastı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bazı evler kullanılamaz hale geldi. Barınmaları için yer ayarlıyoruz. Kumluca kadar hasarımız yok ama bizde de var." dedi.

    "Üreticilerimiz zarar gördü"

    Finike portakalının tescillendiğini hatırlatan Geyikçi, "Hasat devam ediyordu. Bazı üreticilerimiz zarar gördü. Bu zarar, fiyat farkıyla telafi edilir diye düşünüyorum." dedi.

    Antalya da ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor #3

    100 konut zarar gördü

    Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin ardından bölgeyi ziyaret etti.

    Soylu, sel felaketinden 497 araç, yaklaşık 100 konut ile 920 iş yerinin hasar gördüğünü açıkladı.

    Antalya'da ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor VİDEO

    Seferber olundu

    Sel sonrası tüm kurum ve kuruluşlar, zarar gören Kumluca ve Finike için seferber oldu. Hasar tespit çalışmaları sürerken, selin neden olduğu yaralar da sarılıyor.

    Belediyelerin temizlik ekipleri, AFAD görevlileri, gönüllüler de kentteki çalışmalara destek verdi. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler de selzedelerin imdadına koştu. Ekipler, evini ve iş yerini su basanların temizlik çalışmalarına yardım etti.

    Antalya da ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor #4

    8 psikososyal destek ekibi sel bölgesinde

    DHA'nın aktarımına göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 28 personelden oluşan 8 psikososyal destek ekibi de bu sabah sel bölgesine gelip, çalışmaya başladı.

    Finike ile Kumluca'daki okullar ise bugün yeniden eğitim-öğretime başladı.

    Antalya da ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor #5

    Düşen plakalar ağaca asıldı

    Diğer yandan Antalya ve ilçelerinde etkili olan yağmur nedeniyle birçok aracın plakası düştü. Esnaf, sürücülerin kolayca bulabilmesi için düşen plakaları direğe ve ağaçlara astı.

    Metin Kasapoğlu Caddesi'nde ağaç, plakalarla doldu. Bölgede yaşayanlar ise hemen her yağmurda benzer durumlarla karşılaştıklarını belirtti.

    Antalya da ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor #6

    Antalya da ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor #7

    Antalya da ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor #8

    Antalya da ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor #9

    Antalya da ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor #10

    Antalya da ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor #11


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