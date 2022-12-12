Kenti etkisi altına alan yağış sonrasında evi sular altına kalan kadın, taksitle aldığı eşyalarının hiç olması nedeniyle duygularına hakim olamadı.

Antalya’da dün gece başlayan sağanak yağış kenti felç etti. Yaklaşık 6 bin dekarlık alan zarar gördü.

Bunun yanı sıra onlarca ev ve iş yeri yaşanan sel faciası sonrasında su dolarken ulaşım aksadı.

Kentte yaşanan sel sonrasında evi sular altında kalan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

"Korktuğum başıma geldi"

Antalya’nın Aksu ilçesinde evi sular altında kalan Güllü Şafak, “Bu sene evimizin önünden yol geçirdiler. Kaç yıldır başımıza böyle bir şey gelmedi. Yolu yükselterek geçirdiler, yağmurla birlikte evimi sel bastı. Bu yol yapılırken evimi sel basacak diye korkular içerisindeydim, korktuğum başıma geldi.” dedi.

"Kapıyı açar açmaz içeriye sular doldu"

Şafak, “Gece şiddetli yağmur yağıyordu, oğlum eve geldi. ‘ Anne bekleme uyu, bir şey yok’ dedi. Yatağa girdim 10 dakika geçti, bir hışırtı geldi. Kapıyı açayım çocuklara sesleneyim dedim. Kapıyı açar açmaz içeriye sular doldu. Yastıklarla kapıyı kapattım arkasına oturdum ama ne mümkün. Pencereden eve girdik çıktık. Sabaha kadar su taşıdık.” diye belirtti.

Antalya'da evini sel basan kadın gözyaşlarını tutamadı VİDEO



"Taksitle aldım eşyalarımı, şu an kullanılmaz haldeler"

Ev eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini belirten Şafak, “Taksitle aldım eşyalarımı. Şu an kullanılmaz haldeler. Nerede oturacağız, nerede uyuyacağız, halılar, kanepeler sular içinde.” şeklinde konuştu.

"Şelale gibi her taraftan sular aktı, annemin evi sular altında kaldı"

İHA’nın haberine göre, daha önce mahalle sakinleri tarafından yapılan yola itiraz edildiğini ifade eden Nuh Şafak, “Buraya yol yaptılar. Yağan yağmurun suyu buradan geçiyor. Büyükşehir Belediyesi yetkililerine söyledik, buraya göstermelik siyah bir boru koydular. Gece burada 01.00’de yağan şiddetli yağmur sonrası sular bastı. Şelale gibi her taraftan sular aktı. Annemin evi sular altında kaldı.” dedi.