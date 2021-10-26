Euro
11.0796
-0.52%
Dolar
9.5471
-0.39%
Altın
550.85
-1.09%
Borsa
1.509
1.09%
Bitcoin
593.165
-1.57%
BTXN Coin
21.95
3.73%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Antalya'da falezlerden düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

    Muratpaşa ilçesinde 31 yaşındaki trans birey, 40 metre yükseklikteki falezlerde dengesini kaybedince düştü. Hastaneye götürülen vatandaş bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 22:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da falezlerden düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

    31 yaşındaki trans birey Tamer A., dolaşmaya geldiği falezler üzerinde dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Kano yapan gençler ve amatör balıkçılar, düşen kişiyi görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Parka ulaşan ekipler, düşen kişinin olduğu yeri belirlemek için çaba sarf etti. Karadan ulaşım sağlanamaması üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi.

    Antalya da falezlerden düşmesi sonucu yaşamını yitirdi #1

    EKİPLER BOTLA YARALININ YANINA TAŞINDI

    Kaleiçi Yat Limanı’ndan çıkan deniz polisi kayalık alana geldi. Bottan inen polisler, yaralının olduğu yere ulaştı. Çukur bir noktaya düşen ve isminin Tamer A., olduğu öğrenilen şahsa müdahale için sağlık ve itfaiye ekipleri de denizden botla bölgeye getirildi.

    Antalya da falezlerden düşmesi sonucu yaşamını yitirdi #2

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralıya ilk müdahale bulunduğu noktada yapıldı. Kaşık sedyeye alınan yaralıyı ekipler bota ulaştırmak için büyük çaba harcadı. Küçük bota alınan yaralı, ardından alındığı büyük botla Kaleiçi Yat Limanı’na götürüldü.

    Limana çıkarılan yaralı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tamer A.’nın cenazesi morga kaldırıldı.

    Antalya'da falezlerden düşmesi sonucu yaşamını yitirdi VİDEO

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir