Antalya'da gurbetçiye 6 kişi saldıran teknecilerden 'ahlaksız teklif' iddiası Geçtiğimiz gün Alanya’da yaşanan kavgada tur teknesi sahibi ve çalışanlarından oluşan grup gurbetçi tatilci C.A.'ya sopalarla saldırdı. Konuyla ilgili konuşan tekneciler C.A.'nın misafirlerine sarkıntılık ederek, ahlaksız teklifte bulunduğunu öne sürdü.

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ensonhaber.com

2016 yılında İstanbul Aksaray'da bir markette dolabı açan İrlandalı turistin çevredeki esnafla tutuştuğu kavga gündem olmuştu.

Market sahibiyle başlayan kavgaya çevredeki esnaflar da katılmış, ancak boksör olan İrlandalı turistin herkesi dövdüğü görülmüştü.

Efsaneleşen İrlandalı boksör vakasından sonra bu kez de benzer bir durum Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşandı.

6 kişiyle tek başına kavga etti: Akıllara İrlandalı boksör geldi

Alanya'da gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde 3 Ağustos akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Almanya'dan tatile gelen gurbetçi 27 yaşındaki C.A., teknelerin önünden geçtiği sırada, iddiaya göre 'hanutçu' diye tabir edilen tekne çalışanları, günübirlik gezi satmak istedi.

Bunu reddeden tatilci ile tekne çalışanları arasında küfürleşme yaşandı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine gurbetçiye; gezi teknesi çalışanı ve sahibi 6 kişi sopalarla saldırdı.

Caddeden geçen turistlerin de izlediği kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Başından yaralanan gurbetçi ile hafif yaralı 2 tekne çalışanı, hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Gurbetçi ve gezi teknesinde çalışan 6 kişi, götürüldükleri polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olmadı ve serbest bırakıldı.

"Görüntülerde 1 kişi çıkıyor fakat olay tamamen farklı"

Kavga görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olayın ardından bugün kavgaya karışan tur teknecileri basın açıklaması yaptı.

Kavgaya karışanlardan ve olayın yaşandığı 'Larsens' teknesinin sahibi Emrah Erkek, o geceyi anlattı.

Görüntülerde sadece 1 kişinin göründüğünü, aslında karşı taraftan olaya karışan 6 kişi olduğunu iddia eden Emrah Erkek, "3 Ağustos Perşembe günü teknemize gelen 3- 4 vatandaş vardı. Kapımızda bir bayan arkadaşımız vardı. 5- 6 kişilik grup gelerek biraz Almanca konuşup, kendisine ahlaksız tekliflerde bulunmuş. Bizim kaptanımız, o da Almanca bildiği için anlamış. Değişik, ağır ithamda bulunmuşlar. Kaptanımız yeni ameliyat olmuştu, alçıdaydı ayağı ve bunu görmelerine rağmen saldırmaya çalıştılar. Görüntülerde 1 kişi çıkıyor fakat olay tamamen farklı" dedi.

"Uygunsuz teklifte bulundu"

Almanya'dan tatil için arkadaşlarının yanına gelen ve kendisine sarkıntılık edildiğini iddia eden Alman Taisia Surles, "O akşam tekneye yakınlarımın yanına geldim. Onlar lavaboya gittiğinde ben oturuyordum. Onlar kendi aralarında konuştu. Konuştukları şeyleri duydum. Ben sadece güldüm konuşmalarına. Sonra 'Ne konuştuğumuzu anladın mı' diye sordular, ben de 'Evet Almanca biliyorum' cevabını verdim. Daha sonra 'Bizimle gelir misin' diye sordular. Ben de 'Hayır' cevabını verdim. Sonra 'Gerçeği bilmek ister misin' diye sordu. 'Ben Arap Yarımadası'ndan geliyorum' diyerek bana uygunsuz teklifte bulundu. Daha sonra arkadaşlarım geldi. Gitmelerini söyledik. Tartışma çıktı. Diğer bottan da ayırmak için geldiler. Ben de araya girdim. Daha sonra taciz ettiklerini herkes anlayınca saldırdılar. Olay günü iki taraf birbirinden şikayetçi olmadığı için ben de olmadım fakat polis isterse ifade verebilirim" diye konuştu.