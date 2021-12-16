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    Antalya'da iki mevsim birden yaşanıyor

    Konyaaltı ilçesinde güneşli havayı fırsat bilip denize giren kişiler, aynı gün içerisinde kar yağışının etkili olduğu Saklıkent'te kar yağışını izledi.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 13:17
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    Antalya'da iki mevsim birden yaşanıyor

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denizin keyfi çıkarılırken, yüksek kesimlerinde de kar yağışı izleniyor.

    Turizm kenti Antalya’da sabah saatlerinde güneş açarken, hava sıcaklığı 14 derece nem oranı yüzde 42, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü.

    İKİ MEVSİM AYNI ANDA YAŞANDI

    Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı kişiler, Konyaaltı sahiline gelerek denize girdi. Bazı vatandaşlar ise sahil bandında yürüyüş yaparak balık tuttu.

    Öte yandan kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bin 900 rakımlı Saklıkent kayak merkezi ve Feslikan Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

    Antalya'da iki mevsim birden yaşanıyor VİDEO

    SABAH DENİZ AKŞAM KAR KEYFİ

    Kar yağışını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde araçlarına binerek bölgeye geldi.

    "SİVAS'I ARATMIYOR"

    Aracı ile kar yağışının olduğu alana giden Sivaslı bir vatandaş, “Plakamız 58, Sivaslıyız. Burada da kar bulduk. Sivas’ı aratmıyor. Maşallah" diyerek, Antalya'da karla oynamanın keyfini çıkardı.

    Antalya da iki mevsim birden yaşanıyor #1

    Antalya da iki mevsim birden yaşanıyor #2

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