Antalya'da iki mevsim birden yaşanıyor

Konyaaltı ilçesinde güneşli havayı fırsat bilip denize giren kişiler, aynı gün içerisinde kar yağışının etkili olduğu Saklıkent'te kar yağışını izledi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denizin keyfi çıkarılırken, yüksek kesimlerinde de kar yağışı izleniyor.

Turizm kenti Antalya’da sabah saatlerinde güneş açarken, hava sıcaklığı 14 derece nem oranı yüzde 42, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü.

İKİ MEVSİM AYNI ANDA YAŞANDI

Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı kişiler, Konyaaltı sahiline gelerek denize girdi. Bazı vatandaşlar ise sahil bandında yürüyüş yaparak balık tuttu.

Öte yandan kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bin 900 rakımlı Saklıkent kayak merkezi ve Feslikan Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

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SABAH DENİZ AKŞAM KAR KEYFİ

Kar yağışını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde araçlarına binerek bölgeye geldi.

"SİVAS'I ARATMIYOR"

Aracı ile kar yağışının olduğu alana giden Sivaslı bir vatandaş, “Plakamız 58, Sivaslıyız. Burada da kar bulduk. Sivas’ı aratmıyor. Maşallah" diyerek, Antalya'da karla oynamanın keyfini çıkardı.