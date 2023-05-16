Antalya’da ilk 4 ayda yabancılara 5 bin konut satıldı, dolandırıcılık olayları arttı Turizm kenti Antalya'da, bu yılın ilk 4 ayında yabancılara 5 bin 201 konut satıldı. Kentte yabancılara yönelik konut satışlarının artması, konutların estetiğinin de değişmesine neden oldu.

İHA

Turizm kenti Antalya, bu yılın ilk 4 ayında yabancılara yönelik konut satışında zirvedeki yerini korudu.

Kentte Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında yabancılara 5 bin 201 konut satıldı. Kentte konutlara en çok Rus ve Ukraynalı vatandaşlar rağbet gösterdi. En çok tercih edilen ilçeler ise denize yakınlığı ile bilinen Konyaaltı ve Muratpaşa oldu.

Antalya’nın yabancıya konut satışında Türkiye’de zirvede olması, konutlardaki estetiği de değiştirdi. Yeni yapılan konutların havuz, otopark ve güvenliğinin olmasına dikkat edildi.

Konut satışında şu an için bir durgunluk olduğunu belirten Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, “Şu anda konut yok, seçimin sonucunun netleşmemesi de satışları etkiledi. Yabancılara yönelik de bir ikametgah sınırlaması geldiği için satışlar yüzde 20’ye yakın düştü. Nisan ayında yabancılara bin 24 konut satıldı. Herkes bütçesine göre ev almaya çalışıyor. En çok tercih edilen iki ilçe Konyaaltı ve Muratpaşa ilçesidir.” dedi.

"İlan sitelerine girerek ev alıp satıyorlar, ucuz alacağım derken dolandırılıyorlar"

Konut satışında ikinci el konuta daha fazla rağbet gördüğünü belirten Çağlar, dolandırıcılık olaylarına karşı ise şöyle uyardı:

"İlan sitelerine girerek ev alıp satıyorlar, ucuz alacağım derken dolandırılıyorlar. Ev alırken mutlaka ruhsat sahibi olup olmadıklarına baksınlar, ‘emlakçıyım’ diyenlerin maliye kaydının olup olmadığını sorsunlar. Yoksa alışveriş etmesinler, bugünlerde çok fazla dolandırıcılık var. ‘Başkanım biz dolandırıldık’, kime dolandırıldıklarını soruyorum, verdikleri isimlerin bende kaydı yok. Vatandaşlardan rica ediyorum lütfen ama lütfen ömür boyu kazandıkları kazançlarını çöpe atmasınlar. Alışveriş yaptığınız kişilerin kim olduğunu iyice öğrenin."

Konut satışında Antalya’nın önce çıkmasını değerlendiren Çağlar, “Antalya’mızın denizi, insanı, havası sıcaktır. Antalya bundan 2 yıl önce emekli şehriydi. Antalya’da kışın 30 dakikada karla buluşup kayak yapıyorsun, 30 dakika sonra da denize giriyorsun. Fiyatlar enflasyondan dolayı arttı, bir de arz talep meselesi var. Sahil bölgesinde artık konut yapılacak yer kalmadı. Bunun yanında Rusya-Ukrayna savaşının da etkisi oldu. Bunlar fiyatların artmasına neden oluyor. Bu konuda bir denetleme olması lazım, ben denetlemenin de olacağını biliyorum.” diye konuştu.

"Yıllar önce 1+1 ev görünce garipserdik, şimdi her yer artık 1+1 oldu"

Konutta algının değiştiğini belirten Çağlar, “Yıllar önce 1+1 ev görünce garipserdik, şimdi her yer artık 1+1 oldu. Şu anda Antalya’da yapılan dairelerin yüzde 90’ı bu çizgide yapılıyor. Şu anda konutlar küçülmeye gidiyor. Her geçen gün teknoloji gelişiyor, konutların da mimari yapısı daha modern yapılıyor. Estetiğe daha bir önem verilir oldu. Bahçe düzenlemesine önem veriliyor.” şeklinde konuştu.

Gayrimenkul Danışmanı Hatice Kargı ise şu açıklamalara yer verdi: