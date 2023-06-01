Antalya'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay: 640 bin TL’lik çeki sahibine ulaştırdı Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin sonucunu kutlamak için sokağa çıkan kadın, yüklü miktardaki çek ve kredi kartlarını kaybetti. Genç çocuğun kendisine ulaştırmasıyla büyük sevinç yaşayan kadın, "Ölseydim daha iyi olurdu diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yüzleri güldüren bir olay yaşandı.

29 Mayıs günü akşam saatlerinde motosikletle arkadaşını evine bırakmak için yola çıkan Özhan Günbakan, yağmurun şiddetini artırması nedeniyle kapalı olan bir marketin önüne sığındığında yerdeki cüzdan dikkatini çekti.

Motosikleti durdurup cüzdanı alan Günbakan, cüzdanı alıp Hisar Caddesi'nde açmak için hazırlık yaptığı iş yerine geldi.

640 bin TL'lik çeki ulaştırdı

Cüzdanda 2 adet 320’şer bin TL’lik toplam 640 bin TL’lik çek ve çok sayıda kredi ve banka kartı olduğunu gören Günbakan, cüzdandaki ehliyetten yola çıkarak cüzdanın sahibini aramaya koyuldu.

Uzun uğraşlar sonunda 1 gün sonra cüzdanın sahibine ulaşıp, cüzdanını eksiksiz olarak teslim etti.

"Ölseydim daha iyi olurdu diye düşündüm"

Cüzdanına kavuşan Durdane Yaman, arkadaşıyla birlikte pazar akşamı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi nedeniyle kutlama turuna çıktıklarını söyledi.

Dönüşte cüzdanının olmadığını fark ettiğini belirten Yaman, şu ifadeleri kullandı:

O an dünya başına yıkıldı. Cüzdanda 30 yıllık evliliğimizdeki tüm birikimimiz olan 640 bin liralık çek vardı. Ölseydim daha iyi olurdu diye düşündüm. Bugün akşam gelen telefon bana dünyayı yeniden verdi. Cüzdanımı kardeşim bulmuş ve bize ulaşıp teslim etti. Şu an mutluluğumu anlatamam. Artık Özhan bizim kardeşimiz. Allah ondan razı olsun. Her zaman Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diye dua ederdim. Allah’ım duamı kabul etti. Bugün gördüm ki insanlık ölmemiş.

"Allah kimsenin boğazından haram lokma geçirmesin"

Cüzdanı pazartesi akşamı bulduğunu ve sahibini bulabilmek için çok çaba harcadığını belirten Günbakan, “Şu an ablamın mutluluğunu görünce ben ondan daha fazla mutlu oldum. Allah kimsenin boğazından haram lokma geçirmesin. Bu paranın hangi şartlarda nasıl kazanıldığını çok iyi bilen birisiyim. Allah ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Ben insanlık görevimi yaptım.” şeklinde konuştu.