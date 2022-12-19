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    Antalya'da kar yağışı başlıyor

    Kentin Alacabel mevkisinde yarın başlaması beklenen kar yağışının, tipiye dönüşebileceği bildirilirken karın 5 cm'yi bulacağı kaydedildi.
    • 19.12.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 16:01
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    Antalya'da kar yağışı başlıyor

    Yurdun doğusu ve batısı arasında hava sıcaklığı büyük fark gösterirken hafta sonu doğu kesimlerinde hava derecesi eksilere düştü.

    Bunun yanı sıra Ege ve Akdeniz'de vatandaşlar, denize girerek güneşli havanın tadını çıkardı.

    Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu hafta içerisinde sıcaklıkların 10 derece azalacağı bildirildi.

    Kar tipiye dönüşebilir

    Antalya'nın Alacabel mevkisinde yarın başlaması beklenen kar yağışının, tipiye dönüşebileceği kaydedildi.

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    Kar 5 cm'yi bulabilir

    İHA'nın haberine göre, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yarın (salı günü) ilk saatlerde Antalya'nın kuzeydoğusunda Alacabel mevkiinde başlaması beklenen hafif kar yağışlarının (yer yer 5 cm'yi bulabilir) kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte tipiye dönüşmesi beklenmektedir.

    Kar yağışının salı günü akşam geç saatlerde etkisini kaybetmesi beklenirken, fırtınanın ise çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

    Antalya'nın kuzeydoğusunda özellikle Antalya-Konya karayolu Alacabel mevkiinde trafikte seyreten vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasında büyük yarar var." ifadelerini kullandı.

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