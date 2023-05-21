Antalya'da küçük çocukların araba sürme sevdası iş yerinin duvarında son buldu Serik ilçesinde babasından izinsiz aldığı kamyonetle 2 arkadaşını yanına alıp şehir turuna çıkan 3 afacan, bir iş yerinin duvarına çarptı. Yaşları 13-14 olan çocukların geçirmiş olduğu kazada, biri hafif yaralandı.

İHA Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi Cuma Pazarı içerisinde babasının kamyonetini izinsiz alan bir çocuk, yanına 2 arkadaşını da alıp gezmeye çıktı. Kapalı pazar yerinden geçerken sürücü çocuğun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet, önce iş yerinin duvarına ardından pencere kısmına çarparak durabildi. Kaza sonrası şoka giren çocuklar, kendilerini araçtan dışarı attı. İfade için polis merkezine götürüldüler Kazada burnundan hafif yaralanan bir çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol için hastaneye kaldırılırken, sürücü ise ifade için polis merkezine götürüldü. Kazayı duyup olay yerine gelen kamyonetin sahibi ise iş yeri sahibinin zararını karşılayacağını söyledi. Kaza anı güvenlik kamerasında Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin bir anda yoldan çıkıp duvara, ardından iş yerine çarpması yer aldı. Devamında ise duran araçtan çocukların kendilerini dışarı attığı görüldü.