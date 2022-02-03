Antalya'da kuvvetli fırtına: Ağaç yola devrildi

Şiddetli fırtına ve sağanağın beklendiği kentte, öğle saatlerinde yaşam koşulları zorlaştı. Bir ağaç yola devrilirken, vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.

Meteoroloji tarafından uyarı verilen Antalya'da, şiddetli rüzgar ve sağanak yağış etki gösteriyor. Öğlen saatlerinde kentte etki artıran fırtına ise hayatı bazı yönlerde olumsuz etkiliyor.

Öğlen saatlerinde kent merkezine kısa süreli dolu yağarken, fırtınadan dolayı da bir ağaç devrildi.

KENTİ DOLU VURDU

Vatandaşlar ve sürücüler yağış ve rüzgardan dolayı zorlanırken, öğlen saatlerinde şehir merkezine kısa süreli dolu yağdı.

AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Muratpaşa ilçesi Karacaoğlan Caddesi üzerindeki orta refüjde bulunan bir ağaç, fırtınadan dolayı devrilerek yola düştü. Trafiğin aksamasına neden olan ağacın gövde ve dalları, belediye ekiplerince kaldırıldı. Yağıştan dolayı kentteki bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri de oluştu.