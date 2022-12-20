Antalya'da mahkeme, ev sahibinin usulsüz tahliye davasını reddetti

Ev sahibinin yaklaşık bir yıl önceki kontrat ile eş zamanlı imzalanan tahliye taahhütnamesine dayanarak gönderdiği tebligat, mahkeme kiracının "usulsüz tebligatla" tahliyesine "dur" dedi.

Son bir yıl içerisinde artan ev kiraları sonrasında ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan tartışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Bu süreçte şahıslar arasında yaşanan kira anlaşmazlığının ölümle sonuçlanmasına kadar korkutan boyutlara ulaştı.

Bir yeni olay da Antalya'da mahkemeye taşındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Güzeloluk Mahallesi'nde bir sitedeki apartman dairesinde yaklaşık bir yıldır oturan Y.T. ile ev sahibi H.Ü., kira artışı oranında anlaşamadı.

Yasal sınırı geçti

Kira artış oranlarına ilişkin 8 Haziran'da yapılan düzenlemeye göre kirayı yasal üst sınırdan artıran Y.T, kirayı ev sahibinin banka hesabına yüzde 25'lik artışla yatırmaya devam etti.

Ev sahibi icra yoluna başvurdu

Bir süre sonra ev sahibinin avukatı tarafından telefonla aranan Y.T, tahliyesinin icra yoluyla kesinleştiğini, kira miktarında uzlaşılamaması durumunda ise kapısının çilingirle açılacağını, eşyalarının da kamyona yüklenerek yediemin deposuna kaldırılacağını öğrendi.

Tebligatın yasal süresi geçti

e-Devlet üzerinden bu durumu kontrol eden Y.T, kira kontratı ile eş zamanlı imzaladığı tahliye taahhütnamesine dayanılarak gönderilen tebligatın yasal itiraz süresini geçirdiğini gördü.

Kiracı tahliye talebini durdurmak istedi

İcra yoluyla evin tahliye işlemlerinin kesinleşmesi üzerine avukatı aracılığıyla Antalya 7. Hukuk İcra Mahkemesine başvuran Y.T, tebligatın eline geçmediğini, alıcısının da belli olmadığını iddia ederek, tahliye kararının durdurulmasını talep etti.

Mahkeme tahliyeyi durdurdu

Dosyayı inceleyen hakim, kiracının haklılığına karar vererek, tebligatın "usulsüz" olduğuna hükmetti.

Adreste bulunmama durumu

Mahkemenin gerekçeli kararında, "Yapılacak tebliğ işleminde muhatap adreste bulunmaz ise adreste bulunmama nedeninin, geçici mi daimi mi ayrılığının, adrese dönüp dönmeyeceğinin komşu, kapıcı, yönetici vs. kişilerden sorulmak suretiyle araştırılarak beyanlarının alınması, beyanda bulunanların mutlaka adı ve soyadının tebligat parçasına yazılması gerekir." ifadeleri yer aldı.

"Usulsüz tebliğ"

Kararda, bu hususların şikayete konu tebliğde olmadığı belirtilerek, "Tahliye emrinin usulsüz tebliğ edildiği anlaşılmaktadır." denildi.

Emsal karar

Kiracının avukatı Mehmed Akif Kavçakar, mahkemenin kamu yararına emsal bir karar verdiğini söyledi.

"7 günlük yasal itiraz süresi geçmişti"

Müvekkilinin ve eşinin tahliye tebliğinden haberdar olmaması nedeniyle mağduriyet yaşadığına dikkati çeken Kavçakar, "Müvekkilim işte olduğu bir esnada tahliye taahhüdüne yönelik tebligat muhtara bırakılmış. Hiçbir şekilde haberdar olmadığı için de 7 günlük yasal itiraz süresi geçmişti. Bir ay sonra e-Devlet üzerinden yapılan kontrolde tahliye tebliği ortaya çıktı." dedi.

"Kesinleşmiş bir icra takibi ortadaydı"

Tebligatın usulsüz olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurduklarını anlatan Kavçakar, "Bu durumda her an gelip tahliyeyi gerçekleştirebilirlerdi. Zira kesinleşmiş bir icra takibi ortadaydı. Biz de bunun üzerine, tebligatın usule aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtık. Bu dava neticesinde tebligat usule aykırı bulundu. Davamız kabul edildi. Tahliye ve icra takibi durmuş oldu." diye konuştu.

"Mahkeme kararı ile durduruldu"

Kavçakar, tebligatta komşuya ve yöneticiye haber verildiği hususunda isimlerin ve imzalarının alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim olayımızda, muhtara bırakılan tebligatta, 'yöneticiye, komşuya haber verildi' notu düşülmüş ancak bu kişilerin kimler olduğu isimleri ve imzaları tebligatta yer almıyor. Bu nedenle de kesinleşen tahliye, mahkeme kararı ile durduruldu. Tebligat geçerliliğini yitirdi.

Böyle bir dava ile karşılaşma ihtimali olan insanların bu tür durumlarda hak kayıplarına uğramamaları için her hafta, e-Devlet'ten kontrol etmeleri gerekir. Bu da hak kayıplarının önüne geçecektir. Aynı şekilde tebligat noktasında muhtarlarla da irtibat halinde olabilirlerse bu da onlar için faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Mağduriyetlerin önüne geçeceği kanaatindeyiz"

Usulsüz tebligat mağduru kiracı sayısında artış olduğuna dikkati çeken Kavçakar, "Bu kararın çok kişinin de işine yarayacağı, mağduriyetlerin önüne geçeceği kanaatindeyiz. Kamu yararı için emsal niteliğinde, faydalı bir karar. Eğer biz bunu öğrenmemiş, itiraz etmemiş olsaydık her an kamyon ve çilingirle eve gelip tahliye gerçekleşebilirdi. Bunun toparlanması çok daha güç olacaktı çünkü tahliye edilmiş bir ev ortada, eşyalar yedieminde olacaktı. Durum daha sıkıntılı bir hal alacaktı." dedi.

Süreç devam edecek

AA'nın haberine göre, Kavçakar, bundan sonraki hukuki sürecin de mülk sahibinin müvekkiline karşı sulh hukuk mahkemesine açacağı tahliye davasıyla süreceğini bildirdi.