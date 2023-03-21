Antalya'da orman yangını sanığı suçlamayı reddetti! Manavgatta 4 noktada başlayıp, 10'uncu günde söndürülen orman yangınlarının Akseki'deki bölümünü çıkardığı suçlamasıyla tutuklanan sanık, yargılandığı davada yangınla alakası olmadığı ifade ederek Özlem T. adlı kadını etkilemek için yaktığını söylediğini vurguladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de 4 farklı noktada başlayan orman yangını, 10'uncu gününde söndürüldü.

Yaşanan yangın Cumhuriyet döneminin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçti.

Yangında Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri sınırlarındaki 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır zarar gördü.

4 kişi hayatını kaybetti

Gece başlayan ve esen sert poyrazla birlikte onlarca mahalleye zarar veren orman yangınında; evlerinden çıkamayan Osman ve Şehri Kardaş çiftiyle arazözle alevlere müdahale eden orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş yaşamını yitirdi.

Yangın devam ederken bir kişi tutuklandı

Yangın devam ederken Alanya ilçesinde yaşayan Özlem T., 6 Ağustos 2021 günü jandarmaya giderek, daha önceden tanıdığı Ali Yüksel'in kendisini arayıp, 30 Haziran'da Gündoğmuş yol kavşağında çıkan ve 20 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangını para karşılığı çıkardığını söylediğini ihbar etti.

Ali Yüksel'in Kepezbeleni'nde 28 Temmuz gecesi başlayan yangını da çıkarmış olabileceğini öne süren Özlem T., bu kişiyle yaptığı bir konuşmanın ses kaydını jandarma görevlilerine teslim etti.

Bunun üzerine Ali Yüksel, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan Ali Yüksel, 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

Orman yangınını kasten çıkarıldığı belirlendi

Yangınla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Yüksel'in Antalya- Konya kara yolu Manhayıt mevkii Gündoğmuş kavşağında 30 Haziran'da çıkan orman yangınını kasten çıkardığı belirtildi.

28 Temmuz'daki Kepezbeleni mevkisi yangınını da Ali Yüksel'in çıkardığı anlatılan iddianamede, şüphelinin 'kasten orman yakmak', 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' ve 'mala zarar vermek' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Olaya ilişkin dava, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Duruşmaya tutuklu sanık Ali Yüksel, Alanya Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılırken salonda avukatı ve yakınlarıyla Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş orman işletme müdürlüklerinin avukatları hazır bulundu.

"Eli sarılıydı, uzaktan dağların yandığını görebiliyorduk"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Özlem T., sanık Ali Yüksel'le 2006 yılında tanıştıklarını, kendisinden çeşitli gıda maddeleri aldığını anlattı.

1 Temmuz 2021 günü Akseki'de jandarma karakoluna gittiğini ve hakkındaki başka bir dava nedeniyle adli kontrol şartları gereği imza verdiğini anlatan Özlem T. şu şekilde konuştu:

Oradan da Ali'yi aradım. Kendisi plakasız motosiklet satıyor. Bana köyde kullanmak üzere plakasız bir motosiklet ayarlamasını söylemiştim. Bana 'yangın nedeniyle her yerde polis, jandarma var, ben gelemem' dedi.



Biz de yanımdaki arkadaşımla Gönnet Mahallesi'ne gittik. Ali'yle mezarlığın yanında buluştuk. Eli sarılıydı. Uzaktan dağların yandığını görebiliyorduk.

"Motosikletten benzin çektim"

Bu olaydan birkaç hafta sonra Ali Yüksel ile bu kez bir cep telefonu görüşmesi yaptıklarını belirten Özlem T. şu sözleri söyledi:

Bir gün Ali beni aradı, bir süre havadan sudan konuştuktan sonra, 'Manhayıt'taki yangını duydun mu? Ben yaktım. Yakmamı başka biri istedi, parayı başka biri verdi. Sabaha karşı motosikletle gittim.



Motosikletten benzin çektim. Döke döke yaktım. 1000 liraya anlaşmıştık, 250 lira da fazla verdiler' dedi.

"Özlem'i etkilemek için öyle söyledim"

Ali Yüksel ile yaptıkları bu görüşmeyi telefonundaki bir uygulama sayesinde kaydettiğini söyleyen Özlem T., bu kaydı da jandarmaya verdiğini anlattı.

Sanık Ali Yüksel ise Özlem T. ile uzun zamandır tanıştıklarını söyleyerek şunları ekledi:

Ben orman yakmadım. Kimin yaktığını bilmiyorum. Özlem'i etkilemek için öyle söyledim. Özlem, 'ben yaptım, ben ettim' gibi sözlerden etkileniyordu. Ben de kendisini etkilemek istedim.

Duruşma ertelendi

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.