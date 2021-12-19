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    Antalya'da rüzgar park halindeki kamyonu devirdi

    Alanya’ya doğru yola çıkan ancak rüzgar engeline takılan eşya yüklü kamyon, yol kenarında durduğu sırada bir anda yan yattı.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 15:30
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    Antalya'da rüzgar park halindeki kamyonu devirdi

    Antalya'nın Manavgat ilçesinden ev eşyası yükleyip Alanya’ya doğru yola çıkmaya hazırlanan nakliyeci Adem Levent, şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle kamyonunu Çenger Mahallesi sınırlarında yolun sağına çekti.

    Bir süre sonra şiddetini artıran rüzgar, kamyonun devrilmesine neden oldu.

    "NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

    Nakliyeci Adem Levent olay karşısında şaşırırken, çevredeki görgü tanıkları hortum çıktığını iddia etti.

    Yaşadığı panik anlarını anlatan Adem Levent, “Şiddetli rüzgar ve yağmur sebebiyle yolun sağına çektim. Dörtlüleri yakıp beklerken bir anda rüzgarla birlikte neye uğradığımı şaşırdım. Kamyon yolun ortasına devrildi. Yolun kenarındaki vatandaşlar hortum çıktığını söyledi.” diye konuştu.

    Antalya da rüzgar park halindeki kamyonu devirdi #1

    Antalya da rüzgar park halindeki kamyonu devirdi #2

    Antalya da rüzgar park halindeki kamyonu devirdi #3

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