Antalya'da sağanak yağışta araçlar yolda kaldı

Kentte 1 saat süren sağanak sonrasında çilek tarlaları su altında kalırken bunun yanı sıra birçok araç yollarda mahsur kaldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarının ardından şiddetli yağış sabah saatlerinden itibaren1 saat sürdü.

Yağış kısa sürede kenti etkisi altına aldı.

Yağış sonrasında oluşan selde sürücülerin yardımına trafik polisleri ve itfaiye ekipleri yetişti.

Tarlalar su altına kaldı

Kadriye Mahallesi'nde derelerin taşması ile çilek seraları su altında kaldı.

Şiddetli yağmurda bazı bölgelerde de tarım alanları ve narenciye ağaçları sular içerisinde kaldı.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Öte yandan, yağan yağmur rögarların taşmasına neden oldu. D-400 karayolu üzerindeki Belek kavşağında rögarın taşması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

2 araç mahsur kaldı

Taşan suyun içerisinde iki araç mahsur kaldı. Sürücülerin yardımına itfaiye ve polis ekipleri koştu.

Polis ekipleri taraftan yol trafiğe kapatılırken, araç ise itfaiye ekipleri tarafından çekildi.

"Araç kendisini kilitledi"

İHA'nın haberine göre, yolda mahsur kalan Yakup Vural, "Yoldan geçerken suda mahsur kaldım. Çok fazla yağmur yağdı. Araç kendisini kilitledi, en kısa sürede açılmasını diliyorum. İtfaiye ve polis arkadaşlar yardımımıza koştu." dedi.