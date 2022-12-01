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    Antalya'da sağanak yağışta araçlar yolda kaldı

    Kentte 1 saat süren sağanak sonrasında çilek tarlaları su altında kalırken bunun yanı sıra birçok araç yollarda mahsur kaldı.
    • 01.12.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 16:41
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    Antalya'da sağanak yağışta araçlar yolda kaldı

    Antalya’nın Serik ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarının ardından şiddetli yağış sabah saatlerinden itibaren1 saat sürdü.

    Yağış kısa sürede kenti etkisi altına aldı.

    Yağış sonrasında oluşan selde sürücülerin yardımına trafik polisleri ve itfaiye ekipleri yetişti.

    Tarlalar su altına kaldı

    Kadriye Mahallesi'nde derelerin taşması ile çilek seraları su altında kaldı.

    Şiddetli yağmurda bazı bölgelerde de tarım alanları ve narenciye ağaçları sular içerisinde kaldı.

    Antalya da sağanak yağışta araçlar yolda kaldı #1

    Sürücüler zor anlar yaşadı

    Öte yandan, yağan yağmur rögarların taşmasına neden oldu. D-400 karayolu üzerindeki Belek kavşağında rögarın taşması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

    2 araç mahsur kaldı

    Taşan suyun içerisinde iki araç mahsur kaldı. Sürücülerin yardımına itfaiye ve polis ekipleri koştu.

    Polis ekipleri taraftan yol trafiğe kapatılırken, araç ise itfaiye ekipleri tarafından çekildi.

    Antalya da sağanak yağışta araçlar yolda kaldı #2

    "Araç kendisini kilitledi"

    İHA'nın haberine göre, yolda mahsur kalan Yakup Vural, "Yoldan geçerken suda mahsur kaldım. Çok fazla yağmur yağdı. Araç kendisini kilitledi, en kısa sürede açılmasını diliyorum. İtfaiye ve polis arkadaşlar yardımımıza koştu." dedi.

    Antalya da sağanak yağışta araçlar yolda kaldı #3

    Antalya da sağanak yağışta araçlar yolda kaldı #4


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